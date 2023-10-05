Нашли секретные позиции. Партизаны пробрались в окопы россиян в Крыму (видео)
Партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".
"Агенты проникли на фортификационные сооружения рашистов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии", - говорится в сообщении.
По словам партизан, оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона".
"Также были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки, которые будут использоваться оккупантами во время освобождения Крыма", - добавляют они.
Ситуация в Крыму
На полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.
При этом партизаны постоянно "наведываются" на позиции оккупантов в Крыму, Например, недавно они пробрались на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили семь установок противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.