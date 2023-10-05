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Нашли секретные позиции. Партизаны пробрались в окопы россиян в Крыму (видео)

Крым, Четверг 05 октября 2023 11:44
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Нашли секретные позиции. Партизаны пробрались в окопы россиян в Крыму (видео) Фото: секретные позиции РФ нашли партизаны в окопах оккупантов возле Феодосии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

"Агенты проникли на фортификационные сооружения рашистов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии", - говорится в сообщении.

По словам партизан, оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона".

"Также были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки, которые будут использоваться оккупантами во время освобождения Крыма", - добавляют они.

Ситуация в Крыму

На полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.

При этом партизаны постоянно "наведываются" на позиции оккупантов в Крыму, Например, недавно они пробрались на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили семь установок противовоздушной обороны.

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