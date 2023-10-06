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Прокуратура объявила подозрение девяти коллаборантам с полуострова Крым

Пятница 06 октября 2023 02:55
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Прокуратура объявила подозрение девяти коллаборантам с полуострова Крым Иллюстративное фото: прокуратура объявила подозрение девяти коллаборантам с полуострова Крым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрениях еще 9 коллаборантам с полуострова, сотрудничающим с оккупантами. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и Севастополь.

По данным следователей, начиная с 2022 года "бизнесмены" заключили 52 контракта с рядом структур, финансируемых из российского государственного бюджета. Это так называемые оккупационные: "прокуратура Республики Крым", "военная прокуратура Черноморского флота", "администрация города Ялта", разные подразделения МВД РФ в Крыму и другие незаконно созданные государством-оккупантом учреждения.

Подозреваемые должны были поставлять товары и предоставлять услуги в рамках оборонного заказа врага. В частности, часть контрактов была заключена по настройке радиосвязи, монтажу охранной сигнализации, поставке российской символики и капитальному ремонту состава вооружения.

Также одна из фигуранток должна была организовать отдых для детей "участников СВО".

В общей сложности за свое сотрудничество с РФ подозреваемые должны получить из госбюджета РФ более 151 млн российских рублей.

Коллаборанты в Украине.

4 октября СБУ заявила, что против 14 митрополитов церкви Московского патриархата начато уголовное внедрение. Они работали в РФ.

Также мы писали о задержании двух интернет-коллаборантов, призывавших "присоединить" Николаев и Запорожье к России. Установлено, что они агенты российской разведки.

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