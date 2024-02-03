Партизаны внедрили своего агента в военкомат в Крыму. Что удалось выяснить

"Уже некоторое время наш агент работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым", - говорится в сообщении.

Известно, что военкомат расположен во временно оккупированном Симферополе.

"Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, которые являются нашими потенциальными агентами. Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам воинские формирования", - отмечают в "Атеш".

Отметим, ранее партизаны пробрались в военкомат Рыбинска Ярославской области РФ и в военкомат российского города Тула.

Напомним, у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября 2023 года в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.