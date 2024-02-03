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Партизани впровадили свого агента у військкомат у Криму. Що вдалося з'ясувати

Фото: партизани впровадили свого агента у військкомат у Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани змогли впровадити свого агента в один із військкоматів окупантів у Криму. Йому вже вдалося дізнатися цінну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Вже якийсь час наш агент працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

 

Відомо, що військкомат розташований у тимчасово окупованому Сімферополі.

"Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є нашими потенційними агентами. Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися і переводитися в потрібні нам військові формування", - зазначають в "Атеш".

Зазначимо, раніше партизани пробралися у військкомат Рибінська Ярославської області РФ і військкомат російського міста Тула.

Нагадаємо, у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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Крим