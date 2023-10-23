Все идет по плану? Партизаны сообщают об исчезновениях мобилизованных россиян в Крыму

У российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

По данным партизан, по имеющейся информации в город прибыли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

"Это связано с исчезновением военных в городе. В связи с этим, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами", - говорится в сообщении.

Из-за случаев исчезновения оккупантов в Крыму их охраняют и они ходят группами (t.me/atesh_ua)

Кроме того, "Атеш" зафиксировал прибытие новой партии мобилизованных в Джанкой. При этом, мобилизованных не кормят и "просто не считают за людей".

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя. Также партизаны обнаружили большое место дислокации окупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.