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Партизаны проникли в российский военкомат и показали оттуда фото

Тула, Воскресенье 10 декабря 2023 01:47
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Партизаны проникли в российский военкомат и показали оттуда фото Фото: партизаны проникли в военкомат города Тула (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Агенты украинского и крымскотатарского военного движения "АТЕШ" внедрились в военкомат российского города Тула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу движения в Telegram.

"Работа в военкоматах – это всегда интересно! Через руки сотрудников проходит море разной документации и личных данных россиян. Теперь агенты "АТЕШ" в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные про врага, так и проводить более радикальные мероприятия!", - отмечается в сообщении.

Фото: партизаны проникли в военкомат российского города Тула (АТЕШ/Telegram)

Члены движения также призвали всех небезразличных присоединиться к движению, сохранить себе жизнь и хорошо заработать на передаче информации.

Активность партизан на временно оккупированных территориях Украины

На днях в Крыму партизаны нашли штаб одного из подразделения российской армии во временно оккупированной Евпатории. Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Также партизаны "АТЕШ" пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Недавно ВСУ нанесли удар по ее военным в Херсонской области.

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