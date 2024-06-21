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Партизаны обнаружили хаб переброски техники РФ в оккупированном Крыму (фото, видео)

Украина, Пятница 21 июня 2024 11:15
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Партизаны обнаружили хаб переброски техники РФ в оккупированном Крыму (фото, видео) Фото: партизаны обнаружили хаб переброски техники РФ в Крыму (t.me.atesh_ru)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили хаб переброски техники группировки войск "Днепр" на узловой станции Крымской железной дороги. Им удалось зафиксировать его местонахождение на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агенты движения сопротивления провели разведку логистических путей российских войск в Крыму, в результате которой зафиксировали перегрузку военной техники РФ на узловой станции Крымской железной дороги в поселке Остряково.

"Номера железнодорожных платформ, количество техники и расписание прибытия эшелонов передали СОУ", - информируют партизаны.

Ситуация в оккупированном Крыму

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские партизаны усиленно работают на территории временно оккупированного Крыма. Агенты движения сопротивления выявляют объекты расположения войск и личного состава захватчиков, сообщают о них Силам обороны Украины, а те наносят ответные ракетные удары.

Вчера мы сообщали о том, что партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском.

Накануне агенты сопротивления обнаружили аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные о враждебном объекте.

Также на днях партизаны сообщали, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали активно перемещаться по территории полуострова, чтобы избежать слежки.

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