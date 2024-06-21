Партизаны обнаружили хаб переброски техники РФ в оккупированном Крыму (фото, видео)
Партизаны обнаружили хаб переброски техники группировки войск "Днепр" на узловой станции Крымской железной дороги. Им удалось зафиксировать его местонахождение на камеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Отмечается, что агенты движения сопротивления провели разведку логистических путей российских войск в Крыму, в результате которой зафиксировали перегрузку военной техники РФ на узловой станции Крымской железной дороги в поселке Остряково.
"Номера железнодорожных платформ, количество техники и расписание прибытия эшелонов передали СОУ", - информируют партизаны.
Ситуация в оккупированном Крыму
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские партизаны усиленно работают на территории временно оккупированного Крыма. Агенты движения сопротивления выявляют объекты расположения войск и личного состава захватчиков, сообщают о них Силам обороны Украины, а те наносят ответные ракетные удары.
Вчера мы сообщали о том, что партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском.
Накануне агенты сопротивления обнаружили аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные о враждебном объекте.
Также на днях партизаны сообщали, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали активно перемещаться по территории полуострова, чтобы избежать слежки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.