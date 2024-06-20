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Партизаны обнаружили технику и состав РФ в Крыму и указали точные координаты (фото, видео)

Крым, Четверг 20 июня 2024 14:00
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Партизаны обнаружили технику и состав РФ в Крыму и указали точные координаты (фото, видео) Фото: в Гвардейском партизаны обнаружили технику и состав РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском в Крыму. Движение сопротивления отметило их точные координаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Что именно размещалось в Гвардейском, будет понятно уже в ближайшее время, когда все будет гореть. Или когда рашисты в панике и спешке попытаются переместить все на новое место", - говорится в сообщении.

Также партизаны указали текущие координаты целей:

  • 45.116648, 34.026876
  • 45.115384, 34.027099

Ситуация в оккупированном Крыму

С начала полномасштабного вторжения украинские партизаны активно работают на территории временно оккупированного Крыма. Агенты обнаруживают военные объекты захватчиков, сообщают о них Силам обороны Украины, а те наносят ответные ракетные удары.

Так, партизаны внимательно наблюдают за Крымским мостом и изучают защищающую его ПВО.

На днях агенты сопротивления обнаружили аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные о враждебном объекте.

Вчера мы сообщали о том, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали активно перемещаться по территории полуострова во избежание слежки.

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