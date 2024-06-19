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Партизаны обнаружили активное перемещение россиян в Крыму и назвали причину

Крым, Среда 19 июня 2024 00:25
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Партизаны обнаружили активное перемещение россиян в Крыму и назвали причину Фото: российские военные опасаются слежки на территории Крыма (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Крыму российские военные начали активно перемещаться по территории полуострова, чтобы избежать слежки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты заметили, что в последнее время российские военные начали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, опасаясь слежки и фотофиксации.

Однако партизаны подчеркнули, что захватчикам это не поможет.

"Движение "АТЕШ" следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещения на всех трассах", - говорится в сообщении.

Ситуация в оккупированном Крыму

С начала полномасштабного вторжения украинские партизаны активно работают на территории Крыма. Они обнаруживают военные объекты захватчиков, сообщают о них Силам обороны Украины, а те наносят ракетные удары в ответ.

Так, партизаны внимательно наблюдают за Крымским мостом и изучают систему ПВО, которая его защищает.

Недавно агент "АТЕШ" обнаружил аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные о вражеском объекте.

О том, почему Украина все чаще бьет по российским системам ПВО в Крыму и при чем тут F-16 - читайте в материале РБК-Украина.

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