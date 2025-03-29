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Партизаны фиксируют переброску российских ПВО и РЭБ из Крыма: что происходит

Крым, Суббота 29 марта 2025 09:20
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Партизаны фиксируют переброску российских ПВО и РЭБ из Крыма: что происходит Фото: партизаны фиксируют переброску российских ПВО и РЭБ из Крыма (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонскую область. Это связано с несколькими моментами и паникой в рядах военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агенты "АТЕШ" сообщают о растущей панике среди российских военных на Херсонском направлении.

"После серьезных потерь в районе линии боевого соприкосновения командование принимает срочные меры по усилению обороны - в том числе за счет переброски техники из Крыма", - говорится в сообщении.

По данным источников партизан, в регион активно доставляются комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему "Поле-21", предназначенную для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации.

"Также фиксируется рост количества средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений", - говорят в движении.

Как объясняют партизаны, эта спешка вызвана не только потерями техники, но и высокой смертностью среди российских солдат.

"Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы получают от партизан и местных жителей", - уточняют в "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Российские войска после захвата Крыма в 2014 году, расположили на полуострове большое количество военных объектов, ПВО и РЭБ.

Кроме того, оккупанты держат в Черном море у берегов Крыма небольшую группировку кораблей, которая явно стала меньше после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ 22 сентября 2023 года.

В тоже время буквально недавно в Крыму выявили расположение кораблей пограничной службы ФСБ России. Базу оккупанты обустроили в Севастополе.

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