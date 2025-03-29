Партизаны фиксируют переброску российских ПВО и РЭБ из Крыма: что происходит
Оккупанты перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонскую область. Это связано с несколькими моментами и паникой в рядах военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, агенты "АТЕШ" сообщают о растущей панике среди российских военных на Херсонском направлении.
"После серьезных потерь в районе линии боевого соприкосновения командование принимает срочные меры по усилению обороны - в том числе за счет переброски техники из Крыма", - говорится в сообщении.
По данным источников партизан, в регион активно доставляются комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему "Поле-21", предназначенную для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации.
"Также фиксируется рост количества средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений", - говорят в движении.
Как объясняют партизаны, эта спешка вызвана не только потерями техники, но и высокой смертностью среди российских солдат.
"Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы получают от партизан и местных жителей", - уточняют в "АТЕШ".
Ситуация в Крыму
Российские войска после захвата Крыма в 2014 году, расположили на полуострове большое количество военных объектов, ПВО и РЭБ.
Кроме того, оккупанты держат в Черном море у берегов Крыма небольшую группировку кораблей, которая явно стала меньше после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ 22 сентября 2023 года.
В тоже время буквально недавно в Крыму выявили расположение кораблей пограничной службы ФСБ России. Базу оккупанты обустроили в Севастополе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.