Россияне усиливают давление на Покровском направлении: что происходит на фронте

На фронте за 29 марта произошли 223 боевых столкновения. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники остановили 93 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.

Ситуация на других участках фронта

На Харьковском направлении украинские войска остановили четыре атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки.

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции ВСУ вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 15 атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также осуществил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.



Ситуация на фронте на утро 31 марта (t.me/GeneralStaffZSU)