ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны разведали военные стратегические объекты в Московской области

Московская область, Среда 13 ноября 2024 01:44
UA EN RU
Партизаны разведали военные стратегические объекты в Московской области Фото: комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны провели разведку нескольких воинских частей Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что агенты провели разведку объектов в Краснознаменске, которые защищают воздушное пространство Московской области.

Во время разведки зафиксированы места размещения штаба, складских помещений и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые перехватывают и подавляют радиосигналы в рамках антидроновой работы.

"Учитывая масштабные налеты беспилотников, наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)

Атака дронами на Подмосковье

Утром в воскресенье, 10 ноября, неизвестные дроны атаковали Московскую область.

Ночью возле городов Люберцы и Раменск раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Впоследствии стало известно, что один из дронов влетел в жилые дома города Раменское.

Также сообщалось о пожаре из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский".

Всего той ночью и утром в Подмосковье силы ПВО сбили 25 БпЛА. Они двигались на Москву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны
NEWS
Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт
Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города