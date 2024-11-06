ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты перебрасывают РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной, - партизаны

Россия, Среда 06 ноября 2024 14:19
UA EN RU
Оккупанты перебрасывают РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной, - партизаны Фото: оккупанты перебрасывают РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перебрасывают комплексы РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной. Это делается для защиты от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты отследили перемещение колонны РЭБ "Палантин", состоящей из 7 мобильных комплексов", - говорится в сообщении.

По данным партизан, оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников.

Что известно про РЭБ "Палантин"

"Палантин" является комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня.

Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, подавляет существующие и перспективные системы связи противника.

Комплексы РЭБ в войне

Комплексы РЭБ играют не последнюю роль в войне в Украине. Как недавно отмечали в Институте изучения войны, Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свою РЭБ против дронов РФ. Так удается компенсировать давление на ПВО.

Кроме того, партизаны постоянно проводят разведку вражеских РЭБ. Например, ранее партизаны провели разведку комплексов РЭБ в районе мыса Фиолент (Крым).

В свою очередь, Силы обороны вносят свою лепту в процесс уничтожения таких комплексов. Недавно военные FPV-дроном уничтожили российскую РЭБ. Самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США