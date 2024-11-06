Оккупанты перебрасывают РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной, - партизаны

Оккупанты перебрасывают комплексы РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной. Это делается для защиты от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным партизан, оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников.

Комплексы РЭБ в войне

Комплексы РЭБ играют не последнюю роль в войне в Украине. Как недавно отмечали в Институте изучения войны, Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свою РЭБ против дронов РФ. Так удается компенсировать давление на ПВО.

Кроме того, партизаны постоянно проводят разведку вражеских РЭБ. Например, ранее партизаны провели разведку комплексов РЭБ в районе мыса Фиолент (Крым).

В свою очередь, Силы обороны вносят свою лепту в процесс уничтожения таких комплексов. Недавно военные FPV-дроном уничтожили российскую РЭБ. Самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.

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