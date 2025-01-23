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В Рязани прозвучали взрывы, россияне жалуются на атаку дронов по нефтезаводу и не только

Четверг 23 января 2025 23:58
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В Рязани прозвучали взрывы, россияне жалуются на атаку дронов по нефтезаводу и не только Фото: Рязанский НПЗ снова под атакой ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В российском городе Рязань прогремели взрывы. Ударные беспилотники снова атакуют местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Рязанской области Павла Малкова и местные Telegram-каналы.

Губернатор отметил, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.

Местные жители сообщили, что около полуночи в районе нефтеперерабатывающего завода прозвучали 10 громких взрывов. ПВО уже сбила несколько воздушных целей.

Кроме НПЗ, ударный дрон повредил дом в частном секторе города.

В чем важность Рязанского НПЗ

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Рязани расположены нефтебаза и один из ключевых в нефтяной промышленности России нефтеперерабатывающий завод, который до сих пор работает даже несмотря на санкции.

По его словам, нефтезавод расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Предприятие производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике ВС РФ.

Атака на авиабазу Дягилево

Мониторинговые каналы также сообщают об атаке на авиабазу Дягилево, расположенную на западной окраине Рязани.

На авиабазе дислоцируются Ту-95 и Ту-22, рядом с ней расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

Очевидцы обнародовали кадры с места попаданий. На них зафиксирован пожар.

Обновлено: на ТЭЦ произошел пожар

В Рязани также произошли взрывы и пожар на территории Ново-Рязанской ТЭЦ.

Даже предприятие расположено рядом с местным НПЗ, которое также было атаковано дронами, уточняют российские СМИ.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара в районе ТЭЦ в Рязани.є

Атаки дронами на объекты в РФ

В России регулярно случаются масштабные атаки украинских БпЛА на предприятия оборонного комплекса, а также нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Последний раз дроны атаковали НПЗ в Рязани в ночь на 20 января. На окраине города прозвучала серия взрывов, были зафиксированы яркие вспышки из-за работы ПВО.

21 января беспилотники ССО ВСУ нанесли удары по нефтебазе "Лискинская", а также Смоленскому авиационному заводу, где производят самолеты.

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