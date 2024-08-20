Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске (фото)

Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске, личный состав которой скрыто направляется в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

Отмечается, что агент сопротивления изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части.

Так, в разговоре с дежурным по КПП выяснилось, что личный состав направляется в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе.

"На деле их готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. По этой причине и крайне плохому отношению к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров". - отмечают в "АТЕШ".

Как поясняют партизаны, остальная не подлежащая публикации информация была детально проанализирована и оперативно передана Силам обороны Украины.