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Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске (фото)

Красноярск, Вторник 20 августа 2024 14:55
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Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске (фото) Фото: партизаны АТЕШ провели разведку воинской части Росгвардии (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске, личный состав которой скрыто направляется в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агент сопротивления изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части.

Так, в разговоре с дежурным по КПП выяснилось, что личный состав направляется в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе.

"На деле их готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. По этой причине и крайне плохому отношению к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров". - отмечают в "АТЕШ".

Как поясняют партизаны, остальная не подлежащая публикации информация была детально проанализирована и оперативно передана Силам обороны Украины.

Фото: фото и координаты воинской части Росгвардии в Красноярске (t.me/atesh_ua)

Разведки партизан в тылу врага

Напомним, накануне партизаны обнаружили в российском Воронеже месторасположение комплекса системы ПВО "Панцирь". Они отметили месторасположение вражеской техники на карте.

Недавно мы рассказывали, что агенты движения сопротивления провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.

Также партизаны разведали Иркутский завод полимеров, на котором производятся детали для военной техники.

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