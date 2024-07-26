Партизаны провели разведку завода под Иркутском, где производят детали для техники РФ

Партизаны разведали Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент побывал в городе Усть-Кут и подробно изучил Иркутский завод полимеров. Данный завод специализируется на изготовлении упаковочных материалов, труб, литых конструкций и деталей машиностроения, которые используются для российской военной техники", - говорится в сообщении.

По данным партизан, оккупанты активно устанавливают антидроновую защиту на заводе.

"Активная установка антидроновой защиты на предприятии говорит о том, что оккупанты боятся визитов в гости украинских БПЛА", - добавляют в "АТЕШ", заверяя, что планы Иркутского полимерного завода выйти на полную мощность в 2025 году потерпят фиаско.