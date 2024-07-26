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Партизаны провели разведку завода под Иркутском, где производят детали для техники РФ

Россия, Пятница 26 июля 2024 11:59
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Партизаны провели разведку завода под Иркутском, где производят детали для техники РФ Фото: Иркутский завод полимеров (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент побывал в городе Усть-Кут и подробно изучил Иркутский завод полимеров. Данный завод специализируется на изготовлении упаковочных материалов, труб, литых конструкций и деталей машиностроения, которые используются для российской военной техники", - говорится в сообщении.

По данным партизан, оккупанты активно устанавливают антидроновую защиту на заводе.

"Активная установка антидроновой защиты на предприятии говорит о том, что оккупанты боятся визитов в гости украинских БПЛА", - добавляют в "АТЕШ", заверяя, что планы Иркутского полимерного завода выйти на полную мощность в 2025 году потерпят фиаско.

Разведка заводов партизанами в России

Партизаны постоянно проводят разведку заводов в России. Особенно внимание удиляется предприятиям, участвующим в производстве для ПВК России.

Например, недавно партизаны провели разведку завода в Тюмени (Россия). Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.

Также партизаны побывали на месте строительства российских подлодок в Санкт-Петербурге. Речь о судостроительном заводе Адмиралтейских верфи.

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