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Партизаны разведали энергообъект РФ, снабжающий военные части Красноярска (фото)

Украина, Понедельник 12 августа 2024 16:06
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Партизаны разведали энергообъект РФ, снабжающий военные части Красноярска (фото) Фото: партизаны разведали российский энергообъект (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Наши агенты провели разведку для обнаружения слабых мест в энергетической системе России, а именно на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска", - говорится в сообщении

Отмечается, что агенты движения сопротивления проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.

"Спасибо отдельным личностям в персонале и охране за "качественную" работу и содействие нашим агентам при выполнении работ", - добавили они.

Фото: газоперерабатывающий объект РФ, питающий котельные ВЧ Красноярска (t.me/atesh_ua)

Разведки партизан в тылу врага

Следует заметить, что партизаны постоянно проводят разведку различных стратегически важных объектов в России.

Напомним, накануне партизаны разведали Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники.

Также агенты движения сопротивления сообщали о перемещении колонны российских танков Т-90М "Прорыв" в Санкт-Петербург.

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