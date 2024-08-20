Партизани провели розвідку військової частини Росгвардії в Красноярську (фото)

Партизани провели розвідку військової частини Росгвардії в Красноярську, особовий склад якої приховано направляють у Курську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

Зазначається, що агент руху опору вивчив графіки чергувань і маршрути патрулів на території частини.

Так, у розмові з черговим по КПП з'ясувалося, що особовий склад направляють у Курську область, хоча за документами вони значаться задіяними для охорони порядку в Сибірському військовому окрузі.

"На ділі їх готують до бойових дій, за які вони не отримують належних виплат. З цієї причини і вкрай поганого ставлення до них, особовий склад готовий до саботажу наказів командирів". - зауважують в "АТЕШ".

Як пояснюють партизани, решта інформації, що не підлягає публікації, була детально проаналізована й оперативно передана Силам оборони України.