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Партизаны устроили диверсию в Ростове-на-Дону на ж/д до Мариуполя (фото, видео)

Россия, Воскресенье 23 июня 2024 12:57
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Партизаны устроили диверсию в Ростове-на-Дону на ж/д до Мариуполя (фото, видео) Фото: партизаны устроили диверсию в Ростове-на-Дону (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь", - пишет "Атеш".

Почему это важно

Как объясняют партизаны, эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

Диверсии в России

В России постоянно происходят диверсии, в том числе на железной дороге. Еще в прошлом году в украинской разведке констатировали, что на территории России учащаются сбои в работе железной дороги из-за диверсий. Их устраивают партизаны при поддержке украинских разведчиков.

Добавим, что скачок диверсий в России констатировали в мае 2023 года. Тогда сообщалось, что с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

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