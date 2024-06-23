Партизаны устроили диверсию в Ростове-на-Дону на ж/д до Мариуполя (фото, видео)
Партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Наш агент сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь", - пишет "Атеш".
Почему это важно
Как объясняют партизаны, эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа РФ.
Также она открывает доступ к морскому пути.
Диверсии в России
В России постоянно происходят диверсии, в том числе на железной дороге. Еще в прошлом году в украинской разведке констатировали, что на территории России учащаются сбои в работе железной дороги из-за диверсий. Их устраивают партизаны при поддержке украинских разведчиков.
Добавим, что скачок диверсий в России констатировали в мае 2023 года. Тогда сообщалось, что с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.
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