Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Партизаны "ослепили" часть ПВО Москвы, повредив вышки РЭБ

09:02 17.05.2026 Вс
2 мин
Какие последствия это будет иметь для безопасности российской столицы?
aimg Мария Науменко
Фото: российские военные (Getty Images)

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о диверсии в Московской области, в результате которой якобы была нарушена работа элементов российской системы ПВО на подступах к Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение"АТЕШ".

Читайте также: РФ латает провалы в ПВО вблизи НПЗ студентами военных вузов

По данным "АТЕШ", агенты движения повредили несколько вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово.

В движении утверждают, что на этих объектах были размещены модули радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивали контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями российской ПВО.

По словам представителей движения, после диверсии система ПВО вблизи Москвы якобы потеряла часть точек наблюдения.

"Без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя - скорость реагирования падает, а часть маршрутов остается без прикрытия", - заявили в движении.

Атаки дронов и новое "кольцо" ПВО вокруг Москвы

Напомним, в ночь на 4 мая беспилотник атаковал Москву - взрыв прогремел на улице Мосфильмовской примерно в шести километрах от Кремля.

А уже 7 мая жители Московской области сообщали о полетах дронов, взрывах и работе ПВО в ряде районов. В частности, в Наро-Фоминске под удар попал производственно-логистический комплекс "Нара", который принадлежит Минобороны РФ.

После серии атак журналисты и OSINT-аналитики сообщили, что вокруг Москвы начали строить еще одно "кольцо" противовоздушной обороны. Речь идет о новых позициях зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", которые устанавливают на специальных башнях в Московской области.

ПВОРоссийская ФедерацияпартизаныМосква