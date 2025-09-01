Партизаны "АТЕШ" обнаружили свалку испорченной военной техники оккупантов под Севастополем

Члены движения сопротивления оккупантам "АТЕШ" показали свалку устаревшей военной техники. Многие машины давно выведены из строя и стоят в открытом поле без охраны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Партизаны идентифицировали свалку как военно-техническую стоянку Черноморского флота РФ в Крыму.
"То, что мы там увидели, шокирует: почти вся техника устаревшая, неподвижная и заброшенная. Это наглядно показывает, что российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и снабжением, а его оперативная мобильность и боеспособность находятся на критически низком уровне", - говорится в сообщении "АТЕШ".
Флот пытается сохранить хоть какие-то возможности, используя старую технику как резерв, но это лишь демонстрирует полное истощение ресурсов и слабость военной машины врага.
"Подобные места показывают реальное состояние оккупантов", - уверены в движении сопротивления.
Как сообщало РБК-Украина, ранее агенты движения "АТЕШ" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Он используется для транспортировки горючего, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.
Также агенты движения "АТЕШ" совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.
В ночь на 24 августа партизаны "АТЕШ" уничтожили трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.