Партизаны "Атеш" вывели из строя ключевой сайт мобилизации РФ

"Прямо сейчас "Кибер-АТЕШ" наносит удар по системе электронных повесток РФ", - сообщили партизаны.

Отмечается, что из строя полностью выведен один из главных элементов системы - сайт "реестрповесток.рф". Россияне используют этот ресурс для доставки электронных повесток гражданам, которые подлежат воинскому учету. В том числе с помощью этого ресурса они рассылают повестки на временно оккупированных территориях Украины.

"В том числе оккупанты активно применяют его на временно захваченных украинских территориях, чтобы под угрозой репрессий заставлять украинцев вступать в их армию. Мы будем бить по путинской системе снова и снова, пока она не упадет!", - говорится в сообщении АТЕШ.