Партизаны "Атеш" вывели из строя ключевой сайт мобилизации РФ

Иллюстративное фото: партизаны вывели из строя важный сайт россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Киберподразделение партизанского движения сопротивления "АТЕШ" 3 декабря устроило масштабную кибератаку на систему электронных повесток России. Реестр повесток, ключевой сайт для проведения мобилизации в РФ, полностью выведен из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

"Прямо сейчас "Кибер-АТЕШ" наносит удар по системе электронных повесток РФ", - сообщили партизаны.

Отмечается, что из строя полностью выведен один из главных элементов системы - сайт "реестрповесток.рф". Россияне используют этот ресурс для доставки электронных повесток гражданам, которые подлежат воинскому учету. В том числе с помощью этого ресурса они рассылают повестки на временно оккупированных территориях Украины.

"В том числе оккупанты активно применяют его на временно захваченных украинских территориях, чтобы под угрозой репрессий заставлять украинцев вступать в их армию. Мы будем бить по путинской системе снова и снова, пока она не упадет!", - говорится в сообщении АТЕШ.

Фото: АТЕШ

 

Напомним, что движение сопротивления российским оккупантам "АТЕШ" активно работает против российского режима. Они действуют на временно оккупированных территориях Украины, а также непосредственно в России. Среди целей, которые атакуют партизаны - российская железная дорога, перевозящая военные грузы.

Например, 30 ноября агенты движения провели успешную диверсию в Брянске. Партизанам удалось сжечь военный электровоз, нарушив логистику россиян. За неделю до этого, 23 ноября, агенты "АТЕШ" тоже сообщили, что уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы. Диверсия была осуществлена в Ростове-на-Дону.

Также партизаны ведут разведку на территории России. 15 ноября стало известно, что "АТЕШ" совместно с Тайной организацией украинцев собрал разведданные о российском предприятии "Стрела" в Оренбурге, которое производит ракеты П-800 "Оникс".

