Партии Санду официально выделили большинство мест в парламенте Молдовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Europa .

Сейчас у Конституционного суда Молдовы есть 10 дней для подтверждения результатов выборов.

Главная оппозиционная сила "Патриотический блок" Игоря Додона получит 26 мандатов. Остальные партии, которые прошли в парламент, получат от 6 до 8 мест.

В частности, партия Санду получает 55 мандатов и, соответственно, комфортное большинство. Отметим, в парламенте Молдовы всего 101 место.

Сообщается, что сегодня молдавский ЦИК утвердил результаты парламентских выборов, на которой "Действие и солидарность" (PAS) получила убедительный перевес.

Выборы в Молдове

Отметим, выборы 28 сентября впервые состоялись по новому Электоральному кодексу. Правящая "Действие и солидарность" набрала более 50% голосов.

Были публикации о том, что Россия пыталась влиять на результаты, продвигая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Но в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

