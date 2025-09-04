Германия планирует предоставить оборудование для четырех украинских бригад
Германия значительно увеличит военную помощь Украине. В частности, планирует предоставить оборудование для четырех украинских механизированных пехотных бригад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nt-v.
"Мы пообещали значительное увеличение, особенно в отношении систем вооружения и противовоздушной обороны", - сообщили источники в немецком правительстве по результатам встречи "коалиции желающих".
Также Германия хочет поддержать наступательные возможности Украины, например, помогая в производстве высокоточного оружия, в частности крылатых ракет дальнего радиуса действия.
Кроме того, Германия планирует предоставить оборудование для четырех украинских механизированных пехотных бригад.
"Это почти 500 машин в год", - уточнили источники.
Планы Германии относительно помощи Украине
Напомним, по информации журнала Spiegel, правительство Германии хочет усилить противовоздушную оборону Украины. Планируется увеличение на 20 процентов в год - с учетом количества систем вооружения и их эффективности.
Кроме того, планируется улучшить наступательные воздушные возможности Киева. Имеются в виду дальнобойные высокоточные вооружения, такие как крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке
В то же время Украине могут предоставить оборудование для четырех механизированных пехотных бригад, что будет означать около 480 пехотных машин в год, включая бронетранспортеры.
По мнению Германии, другими важными составляющими гарантий безопасности являются:
- продолжение подготовки украинских солдат,
- тесное взаимодействие оборонных промышленностей Украины и европейских государств.