У партіях стурбовані планами Ради змінити законодавство для місцевих виборів

Представники українських партій побоюються можливих змін Виборчого кодексу в частині місцевих виборів, які ініціюють в парламенті. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Забіг на місцях: які партії поборються за владу на виборах восени".

За словами глави УКРОПу, народного депутата Тараса Батенка, у травні Рада може прийняти зміни до Виборчого кодексу, які ускладнять участь у місцевих виборах для багатьох партій. Зокрема, вимога про висування партією кандидатів у 2/3 обласних рад і ОТО по всій Україні.

Сам Батенко на жовтневих виборах планує поборотися за посаду міського голови Львова. Стурбованість з приводу можливих змін Виборчого кодексу висловлюють і в "Самопомічі".

"Нас турбують ті зміни виборчого законодавства, які зараз намагаються ініціювати в парламенті. Особливо - про те, що політична партія повинна брати участь у виборах в 2/3 обласних і районних рад. А також намір встановити прохідний бар'єр на рівні 5% по всій Україні в цілому. В таких умовах це заперечення місцевих виборів як таких. По суті це рейдерство влади громад", - зазначила РБК-Україна Сыроид.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому в парламенті анонсували доопрацювання Виборчого кодексу.

Додамо, на початку грудня нардепи відклали розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.