Рада відклала розгляд Виборчого кодексу

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікувалося, що Рада голосуватиме за 17 пропозицій президента до Виборчого кодексу

Верховна рада України відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Разумков не уточнив, коли відбудеться розгляд. Питання розгляду кодексу стояло першим у порядку денному.

"Оскільки останні матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно. Пропонується відкласти його розгляд. Я думаю, що не треба голосувати за зміни порядку денного", - заявив глава парламенту.

Так, заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура заявляв, що Рада буде голосувати за 17 пропозицій президента до кодексу.

"Пропозиції президента були об'єктивними. Зараз ми будемо 17 разів голосувати, тобто по кожному пункту окремо. Ми підтримуємо всі ці пропозиції і потім вони направляються знову до президента. Якщо в президента будуть знову якісь зауваження, він зможе повернути, але я думаю, він підпише виборчий кодекс", - заявляв Качура.

За його словами, фракція одноголосно підтримає пропозиції президента.

"Голоси є. У нас партія консолідована в тому, що ці зміни однозначно покращують виборчий кодекс", - додав депутат ВР.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що профільний комітет ВР збереться розглянути проект нового Виборчого кодексу з пропозиціями президента на цьому тижні, щоб врахувати ще кілька поправок. Зазначалося, що з Офісу президента надіслали правки про перегляд повноважень, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом Служби безпеки України.

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент на цьому пленарному тижні розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Цей законопроект ухвалив ще парламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував.

Раніше Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнятий до кінця 2019 року.