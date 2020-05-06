В партиях обеспокоены планами Рады изменить законодательство для местных выборов

Представители украинских партий опасаются возможных изменений Избирательного кодекса в части местных выборов, которые инициируют в парламенте. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Забег на местах: какие партии поборются за власть на выборах осенью".

По словам главы УКРОПа, народного депутата Тараса Батенко, в мае Рада может принять изменения в Избирательный кодекс, которые усложнят участие в местных выборах для многих партий. В частности - требование о выдвижении партией кандидатов в 2/3 областных советов и ОТО по всей Украине.

Сам Батенко на октябрьских выборах планирует побороться за пост городского головы Львова. Обеспокоенность по поводу возможных изменений Избирательного кодекса высказывают и в "Самопомочи".

"Нас беспокоят те изменения избирательного законодательства, которые сейчас пытаются инициировать в парламенте. Особенно - о том, что политическая партия должна участвовать в выборах в 2/3 областных и районных советов. А также намерение установить проходной барьер на уровне 5% по всей Украине в целом. В таких условиях это отрицание местных выборов как таковых. По сути это рейдерство власти общин", - отметила РБК-Украина Сыроид.

Как писало РБК-Украина, в феврале в парламенте анонсировали доработку Избирательного кодекса.

Добавим, в начале декабря нардепы отложили рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского.