ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У партіях стурбовані планами Ради змінити законодавство для місцевих виборів

Новини » Політика     06.05.2020 - 12:37
У партіях стурбовані планами Ради змінити законодавство для місцевих виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У травні Рада може прийняти зміни до Виборчого кодексу

Представники українських партій побоюються можливих змін Виборчого кодексу в частині місцевих виборів, які ініціюють в парламенті. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Забіг на місцях: які партії поборються за владу на виборах восени".

За словами глави УКРОПу, народного депутата Тараса Батенка, у травні Рада може прийняти зміни до Виборчого кодексу, які ускладнять участь у місцевих виборах для багатьох партій. Зокрема, вимога про висування партією кандидатів у 2/3 обласних рад і ОТО по всій Україні.

Сам Батенко на жовтневих виборах планує поборотися за посаду міського голови Львова. Стурбованість з приводу можливих змін Виборчого кодексу висловлюють і в "Самопомічі".

"Нас турбують ті зміни виборчого законодавства, які зараз намагаються ініціювати в парламенті. Особливо - про те, що політична партія повинна брати участь у виборах в 2/3 обласних і районних рад. А також намір встановити прохідний бар'єр на рівні 5% по всій Україні в цілому. В таких умовах це заперечення місцевих виборів як таких. По суті це рейдерство влади громад", - зазначила РБК-Україна Сыроид.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому в парламенті анонсували доопрацювання Виборчого кодексу.

Додамо, на початку грудня нардепи відклали розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

У Раді запевнили, що переносити місцеві вибори не будуть Рада заслухає керівників уряду і НБУ
Новини України Місцеві вибориВерховна Рада
News
On Top