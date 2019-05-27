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Партія "Слуга народу" проведе з'їзд перед виборами

Новини » Вибори 2019    27.05.2019 - 11:20
Партія "Слуга народу" проведе з'їзд перед виборами
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Украина)

З'їзд пройде 8 червня

Перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського проведе з'їзд 8 червня. Про це сказав керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сьогодні на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко розповів, що 8 червня буде перший етап з'їзду, оскільки він буде проходити у два етапи.

"Другий етап якраз буде пов'язаний із формуванням остаточного списку після зворотного зв'язку від виборців. На цьому з'їзді ми якраз покажемо всіх кандидатів по 199 мажоритарних округах, список з 225 осіб і, звичайно, програму і ідеологічні засади", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

Зазначимо, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні наприкінці травня, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лідер електоральних симпатій серед політичних сил - партія "Слуга народу". Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення дострокових виборі на 21 липня опублікований в офіційній пресі. У зв'язку з цим голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков У Порошенка назвали можливих членів списку його партії на виборах
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