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Партия "Слуга народа" проведет съезд перед выборами

Новости » Выборы 2019    27.05.2019 - 11:20
Партия "Слуга народа" проведет съезд перед выборами
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Съезд пройдет 8 июня

Перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского проведет съезд 8 июня. Об этом сказал руководитель избирательного штаба парии "Слуга народа" Александр Корниенко сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко рассказал, что 8 июня будет первый этап съезда, поскольку он будет проходить в два этапа.

"Второй этап как раз будет связан с формированием окончательного списка после обратной связи от избирателей. На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Отметим, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в конце мая, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. По данным опроса, Социологической группы "Рейтинг", лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Напомним, указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении досрочных выборе на 21 июля опубликован в официальной прессе. В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.

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