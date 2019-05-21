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Зеленський запропонував знизити прохідний бар'єр та скасувати мажоритарку

Новини » Вибори 2019    21.05.2019 - 13:21
Зеленський запропонував знизити прохідний бар'єр та скасувати мажоритарку
Фото: Віталій Хомутинник (www.president.gov.ua)

Президент має намір внести в Раду дуже короткий законопроект

Президент України Володимир Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Про це після консультацій Віталій Хомутинник, співголова депутатської групи "Партія Відродження", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.

"Друга правка - знизити прохідний бар'єр до 3%", - сказав Хомутинник.

Крім того, обговорювалася і третя поправка, яка була запропонована від фракцій, "це уточнення норм про імперативний мандат", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", наступний парламент можуть пройти шість партій, які можуть здолати 5%-вий бар'єр.

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийвыборыПрезидент
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