Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" готов передать Украине ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Роберт Хабек готов передать Украине немецкие ракеты Taurus для ударов по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Он также добавил, что "поставки вооружений всегда являются одними из самых сложных решений, утверждаемых правительством".

"Ответ на этот вопрос (передачу ракет. - ред.): да", - сказал Хабек.

В интервью ARD он отметил, что готов пересмотреть решение канцлера Олафа Шольца по этому вопросу.

Ракеты Taurus Украине

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку, по его мнению, это "приведет к существенной эскалации" и втянет страну в войну с Россией.

Ранее о готовности передать Украине Taurus заявил также кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц.

Распад коалиции в Германии

В начале ноября Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является представителем партии СДПГ. После из правительства были уволены все министры этой политсилы, что привело к распаду правящей коалиции в немецком Бундестаге.

В воскресенье, 17 ноября, партия "Союз 90/Зеленые" провела федеральное собрание, во время которого избрала действующего вице-канцлера Роберта Хабека кандидатом в канцлеры ФРГ. Политика поддержали 96,5% участников встречи.

Подробнее о распаде коалиции и досрочных парламентских выборах в ФРГ - читайте в материале РБК-Украина.

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