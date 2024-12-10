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Мерц назвал условие, при котором предоставил бы Украине ракеты Taurus

Вторник 10 декабря 2024 15:12
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Мерц назвал условие, при котором предоставил бы Украине ракеты Taurus Фото: кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что предоставил бы Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Но при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

По словам Мерца, если он был бы канцлером Германии, то поставил бы Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с Соединенными Штатами Америки.

Он заявил, что не будет принимать решение о предоставлении Украине ракет Taurus "единолично", а только в координации с новой администрацией США и европейскими союзниками.

Чиновник отметил, что обучение украинских военных работе с этой ракетой около четырех месяцев по меньшей мере четыре месяца.

"И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не самостоятельно, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", - подчеркнул Мерц.

Выборы в Германии

В начале ноября в Германии распалась правящая коалиция из-за отставки министра финансов Кристиана Линднера. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер 8 ноября подписал указы об увольнении министров.

Канцлер Олаф Шольц объявил об инициативе голосования вотума доверия в Бундестаге, а СДПГ выдвинула его кандидатом на пост канцлера на предстоящих выборах.

В начале декабря Шольц прибыл с визитом в Киев. Тогда он заявил, что в Германии дискутируют, предоставлять ли Украине отдельные системы, в частности, ракеты Taurus.

Вчера в Киев прибыл его оппонент - лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Который заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.

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