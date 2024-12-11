Шольц подал запрос на вотум доверия в Бундестаге: когда состоится голосование

В немецком Бундестаге в понедельник, 16 декабря, состоится голосование за вотум доверия правительству. Соответствующий запрос в парламент подал канцлер Олаф Шольц.

Он также добавил, что перед голосованием 16 декабря хочет выступить с заявлением.

"Уважаемая госпожа председатель Бундестага, в соответствии со статьей 68 основного закона (Конституции ФРГ - ред.) прошу вынести на голосование вопрос о доверии ко мне", - заявил Шольц.

Распад "светофорной" коалиции

Напомним, в Германии недавно распалась "светофорная" коалиция, которая состояла из Социал-демократической партии Германии (партии Шольца), Свободной демократической партии и партии "зеленых".

Этому предшествовало то, что партии коалиции не смогли найти решение проблемы дефицита на 13 млрд евро в проекте бюджета Германии на 2025 год. Между ними возникли разногласия.

После этого канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера - представителя Свободной демократической партии.

Согласно прогнозам, Бундестаг вынесет вотум недоверия Шольцу. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначит досрочные выборы в парламент. Вероятно, они состоятся в феврале.

Детально о событиях в Германии - в материале РБК-Украина.

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