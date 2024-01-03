Партия Путина имеет свою ЧВК и активизирует рекрутинг, - разведка

Путинская партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией. Так называемая ЧВК "Эспаньола" ранее находилась в структуре батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских ультрасов.

С 2023 года "Эспаньолу" путинский режим провозгласил частной военной компанией. За деньги "Единой России" начали активный рекрутинг в ЧВК.

По данным разведки, берут ультрас, российских радикалов, симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины. Последних, как отмечает ГУР, используют в "мясных штурмах".

В пунктах рекрутинга в "Эспаньолу", действующих на оккупированных украинских территориях, добровольцам за участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт - минимум на полгода.

Также желающих заманивают страховыми выплатами: легкое ранение - 1 млн рублей, среднее - 2 млн рублей, тяжелое - 3 млн рублей, гибель -5 млн рублей.

"Впрочем, финансовая мотивация служит лишь оберткой. Для большинства новобранцев первый же бой является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного Москвой насмерть кормильца", - отмечает ГУР.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 361 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 680 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее мы сообщали, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили вражеский зенитный комплекс "Оса".