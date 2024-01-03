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Партія Путіна має свою ПВК і активізує рекрутинг, - розвідка

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Партія російського диктатора Володимира Путіна має власну приватну військову компанію "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Путінська партія "Єдина Росія" обзавелася власною приватною армією. Так звана ПВК "Еспаньола" раніше перебувала у структурі батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських ультрасів.

З 2023 року "Еспаньолу" путінський режим проголосив приватною військовою компанією. За гроші "Єдиної Росії" почали активний рекрутинг до ПВК.

За даними розвідки, до неї беруть ультрас, російських радикалів, симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб’єктів" РФ та тимчасово окупованих територій України. Останніх, як зазначає ГУР, використовують у "м'ясних штурмах".

 У пунктах рекрутингу до "Еспаньоли", які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт - мінімум на пів року.

Також охочих заманюють страховими виплатами: легке поранення - 1 млн рублів, середнє - 2 млн рублів, важке - 3 млн рублів, загибель - 5 млн рублів.

"Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого "гарматного м’яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника", - зазначає ГУР.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 361 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 680 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили ворожий зенітний комплекс "Оса".

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