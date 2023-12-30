HIMARS уничтожил вражеский зенитный комплекс "Оса". Огонь привели бойцы ССО
Бойцы Сил спецопераций навели огонь HIMARS на российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Технику уничтожили на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Во время воздушной разведки операторы 73 морского центра Сил спецопераций обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса". Россияне использовали его против украинских военных.
Экипаж беспилотника навел и скорректировал огонь РСЗО HIMARS по вражескому ЗРК.
"В результате огневого поражения ЗРК "Оса" полностью выведена из строя", - отмечают воины ССО.
Потери России на войне
Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 358 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.
Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.
Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили российскую командно-штабную машину на юге Украины.
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