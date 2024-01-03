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Больше 70 ракет, почти 40 дронов и 680 оккупантов. Потери РФ за сутки

Украина, Среда 03 января 2024 08:15
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Больше 70 ракет, почти 40 дронов и 680 оккупантов. Потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 января (facebook com easternforce)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 361500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 361 500 (+680) человек ликвидировано;
  • танков - 5990 ед.;
  • боевых бронированных машин - 11107 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем - 8546 (+15) ед.;
  • РСЗО - 945 ед.;
  • средства ПВО - 629 (+3) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов – 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6748 (+36) ед.;
  • крылатые ракеты - 1783 (+73) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11391 (+26) ед.;
  • специальная техника - 1298 (+14) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

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