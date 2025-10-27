Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине

В Аргентине партия президента Хавьера Милея "Свобода наступает" одержала победу на ключевых промежуточных выборах, которые рассматривались, в частности, как проверка поддержки его реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
В воскресенье в Аргентине состоялись промежуточные выборы, по итогам которых будут избраны 127 депутатов и 24 сенатора. Партия Милея получила 40,84% голосов, одержав победу в Буэнос-Айресе, а также в провинциях Кордова и Санта-Фе.
Как пишет ВВС, главным сюрпризом стало то, что "Свобода наступает" победила в провинции Буэнос-Айрес - главном избирательном округе страны, который долгое время был политической основой оппонентов Милея - коалиции "Сила Родины", в которую входят бывший президент Кристина Фернандес де Киршнер и губернатор провинции Аксель Кисельоф.
Партия Милея набрала здесь 41,5% голосов, тогда как "Сила Родины" получила 40,8%.
Второе место на выборах заняла "Сила Родины" с 31,62% голосов, третье - альянс "Объединенные провинции" (7,13%), в который входят шесть губернаторов, а почти 4% получил "Левый фронт".
Национальная избирательная палата сообщила, что несмотря на обязательность голосования на участки пришло около 68% избирателей - это самый низкий показатель на национальных выборах с 1983 года.
"Сегодня был исторический день. Аргентинский народ оставил позади упадок и выбрал путь прогресса. Сегодня мы прошли переломный момент. Сегодня начинается строительство великой Аргентины", - заявил Милей в своем выступлении после появления первых результатов.
Милей стал президентом в декабре 2023 года. По официальным данным, инфляция в том году в Аргентине достигла 211%.
Около 40% населения страны жили ниже черты бедности. Менее чем через два года его президентства страна достигла профицита бюджета, а инфляция снизилась до примерно 36%.
Милей сосредоточился на проведении экономических и политических реформ, направленных на стабилизацию финансов и привлечение инвестиций.
При его каденции были введены меры по уменьшению государственного дефицита и упрощению налоговой системы.
Кроме того, Милей активно поддерживает модернизацию инфраструктуры и стремится укрепить международные отношения Аргентины.
Недавно президент Аргентины провел рок-концерт в Буэнос-Айресе, пытаясь поднять рейтинг на фоне экономического кризиса и политических скандалов.