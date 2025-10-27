RU

Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине

Фото: президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Аргентине партия президента Хавьера Милея "Свобода наступает" одержала победу на ключевых промежуточных выборах, которые рассматривались, в частности, как проверка поддержки его реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В воскресенье в Аргентине состоялись промежуточные выборы, по итогам которых будут избраны 127 депутатов и 24 сенатора. Партия Милея получила 40,84% голосов, одержав победу в Буэнос-Айресе, а также в провинциях Кордова и Санта-Фе.

Как пишет ВВС, главным сюрпризом стало то, что "Свобода наступает" победила в провинции Буэнос-Айрес - главном избирательном округе страны, который долгое время был политической основой оппонентов Милея - коалиции "Сила Родины", в которую входят бывший президент Кристина Фернандес де Киршнер и губернатор провинции Аксель Кисельоф.

Партия Милея набрала здесь 41,5% голосов, тогда как "Сила Родины" получила 40,8%.

Второе место на выборах заняла "Сила Родины" с 31,62% голосов, третье - альянс "Объединенные провинции" (7,13%), в который входят шесть губернаторов, а почти 4% получил "Левый фронт".

Национальная избирательная палата сообщила, что несмотря на обязательность голосования на участки пришло около 68% избирателей - это самый низкий показатель на национальных выборах с 1983 года.

"Сегодня был исторический день. Аргентинский народ оставил позади упадок и выбрал путь прогресса. Сегодня мы прошли переломный момент. Сегодня начинается строительство великой Аргентины", - заявил Милей в своем выступлении после появления первых результатов.

 

Достижения Милея на посту президента

Милей стал президентом в декабре 2023 года. По официальным данным, инфляция в том году в Аргентине достигла 211%.

Около 40% населения страны жили ниже черты бедности. Менее чем через два года его президентства страна достигла профицита бюджета, а инфляция снизилась до примерно 36%.

Милей сосредоточился на проведении экономических и политических реформ, направленных на стабилизацию финансов и привлечение инвестиций.

При его каденции были введены меры по уменьшению государственного дефицита и упрощению налоговой системы.

Кроме того, Милей активно поддерживает модернизацию инфраструктуры и стремится укрепить международные отношения Аргентины.

Недавно президент Аргентины провел рок-концерт в Буэнос-Айресе, пытаясь поднять рейтинг на фоне экономического кризиса и политических скандалов.

