Музыка вместо реформ: президент Аргентины дал концерт среди протестов и скандалов

Аргентина, Среда 08 октября 2025 03:12
Музыка вместо реформ: президент Аргентины дал концерт среди протестов и скандалов Фото: президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Аргентины Хавьер Милей провел рок-концерт в Буэнос-Айресе, пытаясь поднять рейтинг на фоне экономического кризиса и политических скандалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

В понедельник, 7 октября, 54-летний популист, бывший фронтмен трибьют-бэнда Rolling Stones, а ныне президент Аргентины Хавьер Милей, вышел на сцену Movistar Arena в Буэнос-Айресе, пытаясь через концерт поднять свой рейтинг и добавить уверенности своим сторонникам.

"Оле, оле, оле, оле, оле! Милей! Милей!" - скандировали тысячи фанатов, а сам президент выкрикивал со сцены: ""Я человек. Может, это не всегда видно, но я настоящий".

Достижения Милея на посту президента

Милей пришел к власти почти два года назад, обещая "искоренить" инфляцию в Аргентине и сократить государственные расходы с помощью радикальных реформ.

Сначала его политика жесткой экономии выглядела эффективной: трехзначная инфляция начала снижаться, что даже получило положительные отзывы международных экономистов и политиков, включая Дональда Трампа.

Однако последние недели показали, что "экономическая революция" Милея терпит крах. Так, рынки испугались политической неопределенности, песо резко упал, а правительству пришлось тратить ограниченные валютные резервы для стабилизации ситуации.

О крахе доверия к президенту свидетельствует и то, что в сентябре партия Милея La Libertad Avanza потерпела сокрушительное поражение на провинциальных выборах в Буэнос-Айресе, где проживает почти 40% населения страны.

К тому же, один из ближайших соратников президента, Хосе Луис Эсперт, вынужден был снять свою кандидатуру, признав, что получил $200 тысяч от якобы связанного с наркотиками бизнесмена.

Сейчас же журналисты и аналитики описывают ситуацию в Аргентине как глубокий кризис Милея: потеря доверия населения, проблемы с управлением и масштабные сокращения расходов затронули пенсионеров, больницы, университеты и обычные семьи.

Экономическая ситуация в стране настолько критическая, что в прошлом месяце Дональд Трамп даже предложил Аргентине экстренную финансовую помощь до $20 млрд.

Несмотря на кризис, на концерт пришли преданные сторонники Милея, которые признавали, что страна находится в трудном положении.

"Страна - в хаосе. Но нам надо подождать, Милей еще не прошел и половины своего срока", - заявил, например, Оскар Луис Осорио, 54-летний продавец, одетый на шоу как лев.

Напомним, убийство трех женщин в прямом эфире вызвало волну громких протестов в Аргентине.

А недавно президент Аргентины Хавьер Милей был эвакуирован с предвыборного мероприятия после того, как протестующие забросали его автомобиль камнями. Это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента, Карина Милей.

