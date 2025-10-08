Музыка вместо реформ: президент Аргентины дал концерт среди протестов и скандалов
Президент Аргентины Хавьер Милей провел рок-концерт в Буэнос-Айресе, пытаясь поднять рейтинг на фоне экономического кризиса и политических скандалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.
В понедельник, 7 октября, 54-летний популист, бывший фронтмен трибьют-бэнда Rolling Stones, а ныне президент Аргентины Хавьер Милей, вышел на сцену Movistar Arena в Буэнос-Айресе, пытаясь через концерт поднять свой рейтинг и добавить уверенности своим сторонникам.
"Оле, оле, оле, оле, оле! Милей! Милей!" - скандировали тысячи фанатов, а сам президент выкрикивал со сцены: ""Я человек. Может, это не всегда видно, но я настоящий".
Достижения Милея на посту президента
Милей пришел к власти почти два года назад, обещая "искоренить" инфляцию в Аргентине и сократить государственные расходы с помощью радикальных реформ.
Сначала его политика жесткой экономии выглядела эффективной: трехзначная инфляция начала снижаться, что даже получило положительные отзывы международных экономистов и политиков, включая Дональда Трампа.
Однако последние недели показали, что "экономическая революция" Милея терпит крах. Так, рынки испугались политической неопределенности, песо резко упал, а правительству пришлось тратить ограниченные валютные резервы для стабилизации ситуации.
О крахе доверия к президенту свидетельствует и то, что в сентябре партия Милея La Libertad Avanza потерпела сокрушительное поражение на провинциальных выборах в Буэнос-Айресе, где проживает почти 40% населения страны.
К тому же, один из ближайших соратников президента, Хосе Луис Эсперт, вынужден был снять свою кандидатуру, признав, что получил $200 тысяч от якобы связанного с наркотиками бизнесмена.
Сейчас же журналисты и аналитики описывают ситуацию в Аргентине как глубокий кризис Милея: потеря доверия населения, проблемы с управлением и масштабные сокращения расходов затронули пенсионеров, больницы, университеты и обычные семьи.
Экономическая ситуация в стране настолько критическая, что в прошлом месяце Дональд Трамп даже предложил Аргентине экстренную финансовую помощь до $20 млрд.
Несмотря на кризис, на концерт пришли преданные сторонники Милея, которые признавали, что страна находится в трудном положении.
"Страна - в хаосе. Но нам надо подождать, Милей еще не прошел и половины своего срока", - заявил, например, Оскар Луис Осорио, 54-летний продавец, одетый на шоу как лев.
Напомним, убийство трех женщин в прямом эфире вызвало волну громких протестов в Аргентине.
А недавно президент Аргентины Хавьер Милей был эвакуирован с предвыборного мероприятия после того, как протестующие забросали его автомобиль камнями. Это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента, Карина Милей.