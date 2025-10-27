Партія президента Мілея перемогла на проміжних виборах в Аргентині

У неділю в Аргентині відбулися проміжні вибори, за підсумками яких буде обрано 127 депутатів та 24 сенатори. Партія Мілея отримала 40,84% голосів, здобувши перемогу в Буенос-Айресі, а також у провінціях Кордова та Санта-Фе.

Як пише ВВС, головним сюрпризом стало те, що "Свобода настає" перемогла у провінції Буенос-Айрес - головному виборчому окрузі країни, який довгий час був політичною основою опонентів Мілея - коаліції "Сила Батьківщини", до якої входять колишній президент Крістіна Фернандес де Кіршнер та губернатор провінції Аксель Кісельоф.

Партія Мілея набрала тут 41,5% голосів, тоді як "Сила Батьківщини" отримала 40,8%.

Друге місце на виборах посіла "Сила Батьківщини" із 31,62% голосів, третє - альянс "Об'єднані провінції» (7,13%), до якого входять шість губернаторів, а майже 4% отримав "Лівий фронт".

Національна виборча палата повідомила, що попри обов’язковість голосування на дільниці прийшло близько 68% виборців - це найнижчий показник на національних виборах з 1983 року.

"Сьогодні був історичний день. Аргентинський народ залишив за занепад і вибрав шлях прогресу. Сьогодні ми пройшли переломний момент. Сьогодні починається будівництво великої Аргентини", - заявив Мілей у своєму виступі після появи перших результатів.