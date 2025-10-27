Партія президента Мілея перемогла на проміжних виборах в Аргентині

В Аргентині партія президента Хав'єра Мілея "Свобода настає" здобула перемогу на ключових проміжних виборах, які розглядалися, зокрема, як перевірка підтримки його реформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
У неділю в Аргентині відбулися проміжні вибори, за підсумками яких буде обрано 127 депутатів та 24 сенатори. Партія Мілея отримала 40,84% голосів, здобувши перемогу в Буенос-Айресі, а також у провінціях Кордова та Санта-Фе.
Як пише ВВС, головним сюрпризом стало те, що "Свобода настає" перемогла у провінції Буенос-Айрес - головному виборчому окрузі країни, який довгий час був політичною основою опонентів Мілея - коаліції "Сила Батьківщини", до якої входять колишній президент Крістіна Фернандес де Кіршнер та губернатор провінції Аксель Кісельоф.
Партія Мілея набрала тут 41,5% голосів, тоді як "Сила Батьківщини" отримала 40,8%.
Друге місце на виборах посіла "Сила Батьківщини" із 31,62% голосів, третє - альянс "Об'єднані провінції» (7,13%), до якого входять шість губернаторів, а майже 4% отримав "Лівий фронт".
Національна виборча палата повідомила, що попри обов’язковість голосування на дільниці прийшло близько 68% виборців - це найнижчий показник на національних виборах з 1983 року.
"Сьогодні був історичний день. Аргентинський народ залишив за занепад і вибрав шлях прогресу. Сьогодні ми пройшли переломний момент. Сьогодні починається будівництво великої Аргентини", - заявив Мілей у своєму виступі після появи перших результатів.
Мілей став президентом у грудні 2023 року. За офіційними даними, інфляція того року в Аргентині досягла 211%.
Близько 40% населення країни жили нижче за межі бідності. Менш ніж через два роки його президентства країна досягла профіциту бюджету, а інфляція знизилася до приблизно 36%.
Мілей зосередився на проведенні економічних та політичних реформ, спрямованих на стабілізацію фінансів та залучення інвестицій.
За його каденції були запроваджені заходи для зменшення державного дефіциту та спрощення податкової системи.
Крім того, Мілей активно підтримує модернізацію інфраструктури та прагне зміцнити міжнародні відносини Аргентини.
Нещодавно президент Аргентини провів рок-концерт у Буенос-Айресі, намагаючись підняти рейтинг на тлі економічної кризи та політичних скандалів.