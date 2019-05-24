ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко назвав дату з'їзду БПП

Новини » Вибори 2019    24.05.2019 - 12:52
Порошенко назвав дату з'їзду БПП
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

З'їзд партії відбудеться 31 травня

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що з'їзд партії "Блок Петра Порошенка" відбудеться 31 травня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Раніше Порошенко повідомив, що може очолити виборчий список партії на виборах в Раду Він також заявив, що участь його команди до парламентських виборах - необхідна.

Зазначимо, Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського. Тоді Порошенко заявив, що перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію".

Додамо, дані соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні в найближчу неділю, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування, за партію "БПП "Солідарність" 8,8% виборців віддали б свої голоси.

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

Рада продовжить працювати в найближчі тижні
Новини України Порошенко Зеленський Порошенко ПетроБлок Петра Порошенка
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся