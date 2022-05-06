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Партія Макрона змінила назву

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П'ятниця 06 травня 2022 01:06
Партія Макрона змінила назву Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Chesnot / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко" ("La République en Marche") змінила назву на "Відродження" ("Renaissance").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами виконавчого директора партії Станісласа Геріні на прес-конференції в Парижі, в четвер політсила французького президента ініціювала рух за відновлення "La République en Marche", щоб продовжити розширення цього політичного руху... в політичну партію, яка матиме назву "Renaissance".

Разом з колишнім прем'єр-міністром Франції Едуаром Філіпом, засновником правоцентристської партії Horizons, і лідером центристської партії MoDem Франсуа Байру Геріні оголосив про створення виборчої коаліції між трьома партіями напередодні парламентських виборів у Франції в наступному місяці.

Геріні додав, що "Відродження" виставить на вибори 400 кандидатів.

Причиною вибору такої назви Геріні пояснює намір показати, що партія "завжди буде робити вибір між просвітою і мракобіссям". Так, додав він, партія буде "відкрита для громадян, виборних посадових осіб, місцевих виборних посадових осіб, звідки б вони не прибули". Це також назва, дана партійному списку Макрона на європейських виборах 2019 року.

У Франції влітку пройдуть парламентські вибори, на яких будуть обрані всі 577 депутатів нижньої палати парламенту після переобрання Макрона на пост президента у квітні.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив готовність надати гарантії безпеки для України.

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Франція Еммануель Макрон
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