Партія Макрона змінила назву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами виконавчого директора партії Станісласа Геріні на прес-конференції в Парижі, в четвер політсила французького президента ініціювала рух за відновлення "La République en Marche", щоб продовжити розширення цього політичного руху... в політичну партію, яка матиме назву "Renaissance".

Разом з колишнім прем'єр-міністром Франції Едуаром Філіпом, засновником правоцентристської партії Horizons, і лідером центристської партії MoDem Франсуа Байру Геріні оголосив про створення виборчої коаліції між трьома партіями напередодні парламентських виборів у Франції в наступному місяці.

Геріні додав, що "Відродження" виставить на вибори 400 кандидатів.

Причиною вибору такої назви Геріні пояснює намір показати, що партія "завжди буде робити вибір між просвітою і мракобіссям". Так, додав він, партія буде "відкрита для громадян, виборних посадових осіб, місцевих виборних посадових осіб, звідки б вони не прибули". Це також назва, дана партійному списку Макрона на європейських виборах 2019 року.