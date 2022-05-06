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Партия Макрона сменила название

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Пятница 06 мая 2022 01:06
Партия Макрона сменила название Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" (La République en Marche) сменила название на "Возрождение" (Renaissance).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам исполнительного директора партии Станисласа Герини на пресс-конференции в Париже, в четверг политсила французского президента инициировала движение за восстановление La République en Marche, чтобы продолжить расширение этого политического движения… в политическую партию, которая будет носить название Renaissance".

Вместе с бывшим премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, основателем правоцентристской партии Horizons, и лидером центристской партии MoDem Франсуа Байру Герини объявил о создании избирательной коалиции между тремя партиями в преддверии парламентских выборов во Франции в следующем месяце.

Герини добавил, что "Возрождение" выставит на выборы 400 кандидатов.

Причиной выбора такого названия Герини объясняет намерение показать, что партия "всегда будет делать выбор между просвещением и мракобесием". Так, добавил он, партия будет "открыта для граждан, выборных должностных лиц, местных выборных должностных лиц, откуда бы они ни прибыли". Это также название, данное партийному списку Макрона на европейских выборах 2019 года.

Во Франции летом пройдут парламентские выборы, на которых будут избраны все 577 депутатов нижней палаты парламента после переизбрания Макрона на пост президента в апреле.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины.

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