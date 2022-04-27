Конституційна рада Франції затвердила переобрання Макрона
У середу, 27 квітня, Конституційна рада Франції затвердила офіційні результати президентських виборів, що завершилися перемогою чинного глави держави Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ради.
Голова Конституційної ради Лоран Фабіус оголосив остаточні результати виборів-2022. Макрон набрав більшість голосів, оголошений президентом і розпочне свою нову каденцію 14 травня.
"З понеділка Конституційна рада провела перевірку та передбачені контрольні операції. У другому турі через порушення, виявлені на 48-ми виборчих дільницях, ми анулювали 20594 поданих голоси, або 0,06% від загальної кількості. Це свідчить, що в цілому правила виборчого процесу були дотримані", – йдеться в заяві.
Зрештою, Макрон набрав 58,55% голосів. Його суперниця в другому турі – Марін Ле Пен – 41,45%.
Нагадаємо, що президент Зеленський привітав Макрона з переобранням на другий термін неофіційним дзвінком.
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