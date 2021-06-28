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Партія Макрона зазнала невдачі на регіональних виборах у Франції

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Франція, Понеділок 28 червня 2021 01:47
Партія Макрона зазнала невдачі на регіональних виборах у Франції Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На регіональних виборах у Франції партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання "(RN) програла, як і партія Емманюеля Макрона "Вперед, Республіка!", (LREM). Переможцями вийшли праві "Республіканці" (LR) і - меншою мірою - ліві соціалісти (PS).

Про це повідомляє газета Le Monde.

В єдиному регіоні, де кандидат RN Тьєррі Маріані мав шанси на перемогу, він був побитий суперником-"республіканцем" Рено Мюзельє: за першими підрахунками, 57% проти 43%.

У Центральному регіоні Іль-де-Франс представниця правих Валері Пекресс перемогла об'єднаних лівих з 44,9% проти 33,3%. Балотувався тут кандидат RN Жордан Барделла набрав лише 11,4%.

Жодним вдалим результатом не може похвалитися і правляча партія LREM.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за діалог з Путіним і запропонувала провести саміт ЄС-Росія. Її підтримав Еммануель Макрон.

Більшість інших країн Євросоюзу розкритикували ініціативу Німеччини та Франції.

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