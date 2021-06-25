Макрон заявив про необхідність розробити єдиний підхід щодо Росії

За його словами, Франція і Німеччина на саміті ЄС висловилися за єдиний європейський підхід до відносин з Росією. "Разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель ми запропонували коло питань, щоб сформувати порядок спільної роботи і співпраці на найближчі місяці і порядок прояснення розбіжностей з Росією", - уточнив він.

Макрон зазначив, що серед лідерів ЄС була довга дискусія з приводу можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. "Ці дискусії для мене не першого порядку, тому що ми зустрічаємося з президентом Путіним – і як постійним членом Ради Безпеки ООН, і під час наших самітів", - додав французький лідер.

Коментуючи відмову багатьох глав держав ЄС від проведення саміту з Росією на вищому рівні Макрон сказав: "якщо немає консенсусу для того, щоб швидко відбувся саміт, на мою думку, це зовсім не драма. Важливіше продовжувати цей порядок і зберегти єдність, тому що поділ нас послаблює".