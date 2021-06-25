Макрон заявив про необхідність розробити єдиний підхід щодо Росії
Лідери Євросоюзу повинні розробити єдиний підхід у відносинах з Росією. На саміті ЄС Франція і Німеччина запропонували продовжити співпрацю щодо чинних розбіжностей з Москвою.
Про це на підсумковій прес-конференції заявив президент Франції Емманюель Макрон.
За його словами, Франція і Німеччина на саміті ЄС висловилися за єдиний європейський підхід до відносин з Росією. "Разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель ми запропонували коло питань, щоб сформувати порядок спільної роботи і співпраці на найближчі місяці і порядок прояснення розбіжностей з Росією", - уточнив він.
Макрон зазначив, що серед лідерів ЄС була довга дискусія з приводу можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. "Ці дискусії для мене не першого порядку, тому що ми зустрічаємося з президентом Путіним – і як постійним членом Ради Безпеки ООН, і під час наших самітів", - додав французький лідер.
Коментуючи відмову багатьох глав держав ЄС від проведення саміту з Росією на вищому рівні Макрон сказав: "якщо немає консенсусу для того, щоб швидко відбувся саміт, на мою думку, це зовсім не драма. Важливіше продовжувати цей порядок і зберегти єдність, тому що поділ нас послаблює".
Нагадаємо, напередодні саміту ЄС Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.
Багато голів країн Євросоюзу відмовилися від зустрічі з Путіним. В результаті, ініціатива з відновлення діалогу ЄС - РФ на найвищому рівні не була підтримана.