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Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции

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Франция, Понедельник 28 июня 2021 01:47
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На региональных выборах во Франции партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) проиграла, как и партия Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!", (LREM). Победителями вышли правые "Республиканцы" (LR) и - в меньшей степени - левые социалисты (PS).

Об этом сообщает газета Le Monde.

В единственном регионе, где кандидат RN Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-"республиканцем" Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%.

В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат RN Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.

Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия LREM.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за диалог с Путиным и предложила провести саммит ЕС-Россия. Ее поддержал Эммануэль Макрон.

Большинство других стран Евросоюза раскритиковали инициативу Германии и Франции.

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