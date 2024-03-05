Партия Дуды хочет полного эмбарго на агарную продукцию из Украины и России

Депутаты оппозиционной партии президента Анджея Дуды "Право и справедливость" внесут в Сейм проект резолюции, в котором содержится призыв к правительству ввести полное эмбарго на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию из Украины и России, выйти из "Зеленого курса" ЕС и ввести субсидии для фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Как заявил депутат Мариуш Блащак, резолюция содержит три основных положения.

"Во-первых, это вопрос, который определяет, быть или не быть польскому сельскому хозяйству, то есть эмбарго на импортируемые из Украины продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Конечно, мы за то, чтобы это эмбарго распространялось также на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, поступающую из России и Беларуси", - сказал Блащак.

Он добавил, что вторым требованием резолюции является отказ от так называемого "Зеленого курса" ЕС. "Зеленый курс действительно чрезвычайно опасен для будущего сельского хозяйства – польского и европейского сельского хозяйства", - сказал он.

"Третий пункт касается поддержки, компенсации фермерам, которые несут убытки, связанные со всем, что связано с восстановлением Российской империи Путиным и последствиями войны, которая является результатом нападения России на Украину. Польское правительство обязано поддерживать фермеров", - добавил Блащак.

Он сообщил, что клуб ПиС будет ходатайствовать о рассмотрении проекта резолюции на сессии Сейма, которая начнется 6 марта.

Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий (ПиС) заявил, что "резолюция обязывает правительство предпринять немедленные действия, которые защитят интересы польской деревни и всей польской экономики".

Позиция Польши

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Украина с Польшей "ведут переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами". В украинском правительстве опровергли такие переговоры.

Кроме того, Туск выступил за комплексные санкции ЕС в отношении сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси. Он планирует предложить Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по данному вопросу.

На парламентских выборах в октябре 2023 года партия "Право и справедливость" потерпела поражение. Новое правительство сформировала коалиция трех партий, и его возглавил Дональд Туск.

Президент Анджей Дуда был депутатом Сейма от партии "Право и справедливость" и получил официальную поддержку от ПиС перед президентскими выборами 2020 года.

Подробнее об отношениях Польши и Украины читайте в материале РБК-Украина "Граница допустимого. Что стоит за конфликтом Украины с Польшей и как снизить его градус".