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Польша будет призывать Еврокомиссию к комплексным санкциям против сельхозпродукции РФ и Беларуси

Польша, Понедельник 04 марта 2024 14:35
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Польша будет призывать Еврокомиссию к комплексным санкциям против сельхозпродукции РФ и Беларуси Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет ввести комплексные санкции ЕС в отношении сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси. Он планирует предложить Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по данному вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24.

Как отмечает издание, сегодня он представит такое предложение спикеру Сейма Шимону Головне.

"Сегодня, по возвращении из Вильнюса, я обращусь к спикеру Сейма в Варшаве с предложением принять резолюцию польского Сейма с призывом к Еврокомиссии ввести полные санкции в отношении сельскохозяйственной продукции, российских и белорусских пищевых продуктов", - сказал Туск.

Известно, что в Вильнюсе глава польского правительства встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Среди прочего, Политики обсудили сельское хозяйство и вопросы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Европейского Союза.

Напомним, правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага, поскольку вся российская сельскохозяйственная продукция может быть заменена товарами из Украины.

В свою очередь Дональд Туск заявил, что Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских пищевых продуктов и не исключил, что их страна предпримет соответствующие шаги.

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